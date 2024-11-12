В России появится 290 площадок для беспилотников
Почти 300 посадочных площадок для эксплуатации беспилотников планируют оборудовать во всех регионах России к 2030 году. Об этом заявил замруководителя Росавиации Андрей Добряков в ходе Евразийского аэрокосмического конгресса.
В своей презентации Добряков указал, что 49 таких площадок обустроят на аэродромах федеральной собственности, 241 — в собственности субъектов.
«Таких площадок мы планируем создать 290 во всех наших 89 субъектах РФ. Мы планируем... создать 290 специализированных районных полета для БАС», — заявил замглавы Росавиации.
В 2025 году ведомство намерено разместить посадочные площадки в 16 субъектах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Якутии.
Ранее власти Москвы назвали развитие индустрии беспилотников одной из своих стратегических задач, в столице действует Федеральный центр беспилотных авиационных систем, где проводится обучение по направлению «Беспилотный транспорт».
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