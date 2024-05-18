«Московская техническая школа» запустила курс по эксплуатации дронов

Образовательный проект «Московская техническая школа» (МТШ) совместно с Московским Политехом запустили очный курс по направлению «Беспилотный транспорт», рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, развитие индустрии беспилотников является одной из стратегических задач властей Москвы. В 2023 году в индустриальном парке «Руднево» открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем, где сейчас в рамках «МТШ» стартовало обучение по направлению «Беспилотный транспорт».

«Сегодня промышленникам доступно более 20 курсов, один из последних — “Эксплуатация беспилотных авиационных систем”, который “МТШ” открыла совместно с Московским политехом», — отметил Овчинский.

Очный курс рассчитан на 252 академических часа, 38 из которых рассчитаны на летнюю практику. Во время обучения инженеры получат навыки и знания, которые пригодятся им при работе с гражданскими беспилотниками массой до 30 килограммов. Пройдя курс, специалист сможет проводить диагностику технического состояния дронов, а также ремонтировать их, готовить к полетам и управлять ими.

По словам начальника отдела эксплуатации и испытаний БАС компании ИрбисСкайТех, инженера Московского политехнического университета Ивана Терехова, в рамках курса будут подготовлены специалисты, которые смогут работать даже с незнакомыми ранее беспилотниками, ознакомившись лишь с субъективными нюансами.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые инженерные кадры нужны для внедрения на производство современных технологий.

