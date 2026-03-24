В России появился первый полностью отечественный рейтинг сериалов
В России появился первый полностью отечественный рейтинг сериалов, разработанный российской IT-компанией «Медиалогия».
Отмечается, что новый сервис отражает популярность контента во всех средах и во всех аудиториях. При составлении рейтинга были проанализированы более тысячи сериалов 2025 года, включая новые сезоны, российские и зарубежные проекты.
Больше половины в ТОП-20 заняли сериалы российского производства». Лидером же стал южнокорейский проект «Игра в кальмара».
Ранее актёр и кинорежиссёр Алексей Чадов заявил «Радиоточке НСН», что Было бы здорово снять ремейк или продолжение серии фильмов «Дозоры» в формате сериала.
- «20,5 млрд рублей в год»: Выручка от продажи антидепрессантов выросла на 35%
- Машков призвал ввести критерии для независимых частных театров
- Секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр
- «Без глупого контента»: Милонов выступил против полного запрета на смартфоны для детей
- Коррекция цен и новые схемы: Что оживит спрос на жилье у моря
- В России появился первый полностью отечественный рейтинг сериалов
- Сердце будет разбито: Для российских подростков сняли драму по заветам «Сумерек»
- Чат по Bluetooth: В России оценили надежность офлайн-мессенджеров
- ВС России подготовят более 70 тысяч специалистов для беспилотных войск
- «До 500 тысяч рублей»: Кадровики назвали топ самых доходных творческих профессий