В России появился первый Гастротуристический атлас локальной кухни

Новая цифровая платформа позволит планировать гастротуры с маршрутами по ресторанам, где готовят знаковые для региона блюда. Рассказывать о локальной кухне будут непосредственно местные повара. Так, бренд-шеф кафе Sample coffee из Ростова-на-Дону Степан Галусто рекомендует попробовать в городе донскую уху и пироги с мясом по старинным казачьим рецептам, а шеф-повар самарского «Чиполучо» Евгений Калинин советует волжских раков и булочку Неклютинку.

Отмечается, что база будет ежегодно пополняться новыми городами и именами, отражая разнообразие гастрономической культуры России.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал «Радиоточке НСН», что Москва сегодня занимает первое место по качеству ресторанов, потому что в столице самая острая конкуренция, здесь заведений в десять раз больше, чем в Санкт-Петербурге.

