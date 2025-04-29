В России появился первый Гастротуристический атлас локальной кухни
В России появился первый интерактивный Гастротуристический атлас локальной кухни с рекомендациями от лучших молодых шеф-поваров страны, рассказали организаторы гастрономического конкурса «Лавры» и сервиса «Яндекс Путешествия».
Новая цифровая платформа позволит планировать гастротуры с маршрутами по ресторанам, где готовят знаковые для региона блюда. Рассказывать о локальной кухне будут непосредственно местные повара. Так, бренд-шеф кафе Sample coffee из Ростова-на-Дону Степан Галусто рекомендует попробовать в городе донскую уху и пироги с мясом по старинным казачьим рецептам, а шеф-повар самарского «Чиполучо» Евгений Калинин советует волжских раков и булочку Неклютинку.
Отмечается, что база будет ежегодно пополняться новыми городами и именами, отражая разнообразие гастрономической культуры России.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал «Радиоточке НСН», что Москва сегодня занимает первое место по качеству ресторанов, потому что в столице самая острая конкуренция, здесь заведений в десять раз больше, чем в Санкт-Петербурге.
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