В России появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация»

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» появился в России с 1 марта текущего года.

Он заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Старый дорожный знак будет действовать до 1 сентября.

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Знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения фото- и видеокамер, будут устанавливать на въездах в населённые пункты. Кроме того, новый знак появится на трассах на расстоянии 150–300 метров от начала участка дороги, на котором ведётся съёмка.

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ФОТО: РИА Новости/Леся Полякова
ТЕГИ:ПДДАвтовладельцы
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