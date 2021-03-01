В России появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация»
Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» появился в России с 1 марта текущего года.
Он заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Старый дорожный знак будет действовать до 1 сентября.
Знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения фото- и видеокамер, будут устанавливать на въездах в населённые пункты. Кроме того, новый знак появится на трассах на расстоянии 150–300 метров от начала участка дороги, на котором ведётся съёмка.
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