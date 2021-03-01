В России появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация»

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» появился в России с 1 марта текущего года.

Он заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Старый дорожный знак будет действовать до 1 сентября.