Срок скидки на оплату штрафов ПДД предложили увеличить
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить срок оплаты штрафов ПДД со скидкой 50% с 20 до 40 дней. Об этом пишет RT.
Депутат отметил, что возможность оплатить штраф со скидкой не только увеличила их собираемость, но и позволила гражданам сэкономить личные средства.
Он отметил, что в вызванных пандемией коронавируса непростых экономических условиях, россияне не всегда успевают оплатить штраф в течение 20 дней. Кроме того, срок для оплаты штрафа отсчитывается с момента отправки, а не получения постановления о штрафе.
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