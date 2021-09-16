В России появился единый оператор для подключения газа в домах
В России создан единый оператор для подключения газа в домах, передает РИА Новости. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он подчеркнул, что стоимость услуг по установке оборудования для подведения газа россиянам в дома не должна быть завышена.
Документом вводится институт единого оперaторa гaзификaции, которым стaнет собственник Единой системы гaзоснaбжения (ЕСГ), то есть «Гaзпром». В тех же субъектах России, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации, который будет осуществлять услуги по подаче газа потребителям.
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