В России появился единый оператор для подключения газа в домах

В России создан единый оператор для подключения газа в домах, передает РИА Новости. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он подчеркнул, что стоимость услуг по установке оборудования для подведения газа россиянам в дома не должна быть завышена.