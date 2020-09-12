В России появилось первое «трезвое село»

Село Ульяновка Забайкальского края официально включено в зону трезвости. Соответствующий баннер установили на въезде в населенный пункт. Здесь введен официальный запрет на продажу алкоголя, сообщается на сайте регионального правительства.

По словам председателя «Трезвого Забайкалья» Валентины Сапуновой, с такой инициативой к властям обратились жители.

Статус «трезвое село» присвоен Ульяновке 12 сентября на мероприятии с участием губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

«В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни — будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше», — отметил Осипов.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН рассказал, к чему приведет потенциальный запрет Минздрава на продажу крепкого алкоголя во время пандемии коронавируса.

«У нас в стране существует разветвленная нелегальная сеть поставки алкоголя в любой регион России. Почему? Потому что в бутылке водки, которая сейчас стоит 260 рублей, 180 рублей - это акциз и НДС... В стране продается порядка 30 млн декалитров нелегальной алкогольной продукции. Поэтому, если остановить продажу легальной продукции, она моментально заместится нелегальной, и ее объем вырастет до 50 процентов на рынке, как это было в 2015 году», - пояснил Косарев.

