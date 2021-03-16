В России появилась премия «ТЭФИ-Мультимедиа»

Премия будет присуждаться ежегодно. Конкурсные номинации разделены на четыре основных блока: телевидение, радио, печатные СМИ и Digital-СМИ/сетевое издание. Предусмотрены также специальные номинации, в этом году это «Наука и жизнь» и «Гагарин life». Первая посвящена Году науки и технологий в России, вторая - 60-летию первого полета Юрия Гагарина.

Работы для участия в конкурсе принимаются с 15 апреля по 15 июня. Оценивать их будут около 30 профессионалов медиаиндустрии, известных журналистов, теле- и радиоведущих, членов Академии Российского телевидения и Союза журналистов России, деятелей культуры.

Победители в каждой номинации получат фирменный приз и золотой диплом.

Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей 11 сентября в Зимнем театре в Сочи.

