В России появилась премия «ТЭФИ-Мультимедиа»
Национальная премия в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» учреждена в России. Это новая профессиональная журналистская премия, которая объединяет все средства массовой информации: телевидение, радио, печатные СМИ, Digital-СМИ, блогеров и интернет-порталы. Награда учреждена Фондом «Академия Российского телевидения» (ТЭФИ) и Союзом журналистов России.
Премия будет присуждаться ежегодно. Конкурсные номинации разделены на четыре основных блока: телевидение, радио, печатные СМИ и Digital-СМИ/сетевое издание. Предусмотрены также специальные номинации, в этом году это «Наука и жизнь» и «Гагарин life». Первая посвящена Году науки и технологий в России, вторая - 60-летию первого полета Юрия Гагарина.
Работы для участия в конкурсе принимаются с 15 апреля по 15 июня. Оценивать их будут около 30 профессионалов медиаиндустрии, известных журналистов, теле- и радиоведущих, членов Академии Российского телевидения и Союза журналистов России, деятелей культуры.
Победители в каждой номинации получат фирменный приз и золотой диплом.
Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей 11 сентября в Зимнем театре в Сочи.
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