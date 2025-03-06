В России появилась скидка на билеты в поезда для детей до 18 лет
6 марта 202505:16
В России появилась скидка 50% на билеты в поезда дальнего следования, сообщают «Известия».
Она будет действовать для детей до 18 лет в плацкартных, общих вагонах и в вагонах II и III класса.
Исключение составляют скоростные поезда.
Ранее кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезда дальнего следования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru