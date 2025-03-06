В России появилась скидка на билеты в поезда для детей до 18 лет

В России появилась скидка 50% на билеты в поезда дальнего следования, сообщают «Известия».

Она будет действовать для детей до 18 лет в плацкартных, общих вагонах и в вагонах II и III класса.

Исключение составляют скоростные поезда.

Ранее кабмин разрешил использовать биометрию при посадке на поезда дальнего следования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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