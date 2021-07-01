В России повысили тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России повышается плата за коммунальные услуги. В целом тарифы вырастут примерно на 4%, в прошлом году тарифы подросли на 3,1%, передает «МИР 24» со ссылкой на Федеральную монопольную службу.
Отмечается, что цифры будут варьироваться в зависимости от региона. В столице увеличатся тарифы на воду, водоотвод, отопление и электричество.
Повышение цен происходит ежегодно для сохранения стабильности в работе соответствующих служб. В этом году максимально допустимое значение в 4% обусловлено размером инфляции.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии сообщил, что инфляция в России на сегодня с начала года составляет 5,9%. Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что на самом деле продуктовая инфляция в стране превышает 15%, а реальные доходы граждан побили антирекорд 2009 года.
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