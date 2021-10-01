В России повышаются пенсии и зарплаты
С 1 октября россиян ожидают изменения, связанные с различными сферами жизни.
Теперь граждане смогут проходить бесплатную вакцинацию от COVID-19 в частных клиниках. Россияне, родившие или усыновившие первого, или второго ребенка, будут получать ежемесячные выплаты на карты платежной системы «Мир». Получателями данных пособий являются семьи с низким доходом.
Военные пенсионеры с сегодняшнего дня будут получать прибавку к пенсии. Сотрудники ФСИН, военнослужащие, таможенники, полицейские со специальными званиями могут рассчитывать на увеличенную на 3,7% заработную плату.
Во многих бюджетных учреждениях с 1 октября проиндексируют зарплаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru