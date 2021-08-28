В России потушили 75 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы потушили за сутки 75 природных пожаров в России на площади более 17,5 тысячи гектаров.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 17 544 гектаров», — сообщили в Авиалесоохране.
По состоянию на 0:00 28 августа в России действует 127 лесных пожаров на площади 310 578 гектаров. Наибольшая площадь возгораний зарегистрирована в Якутии, в республике бушует 23 пожара на площади 241 642 гектара.
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