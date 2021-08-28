В России потушили 75 природных пожаров за сутки

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 17 544 гектаров», — сообщили в Авиалесоохране.

По состоянию на 0:00 28 августа в России действует 127 лесных пожаров на площади 310 578 гектаров. Наибольшая площадь возгораний зарегистрирована в Якутии, в республике бушует 23 пожара на площади 241 642 гектара.

