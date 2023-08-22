В России потребовали отменить концерт Ани Лорак в Подмосковье

По мнению Бородина, «нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян».

Планируется, что концерт состоится в Crocus City Hall (Красногорск) 27 сентября. Отмечается, что изменений в расписании выступлений пока нет, однако не исключено, что они появятся позже.

Ранее консул Украины в Анталии Александр Воронин в своих соцсетях заявил об отмене концерта Ани Лорак по требованию украинской диаспоры в Турции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

