В России потребовали отменить концерт Ани Лорак в Подмосковье
Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал отменить юбилейный концерт популярной исполнительницы Ани Лорак (Каролины Куек), поскольку та подозревается в поддержке ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».
По мнению Бородина, «нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян».
Планируется, что концерт состоится в Crocus City Hall (Красногорск) 27 сентября. Отмечается, что изменений в расписании выступлений пока нет, однако не исключено, что они появятся позже.
Ранее консул Украины в Анталии Александр Воронин в своих соцсетях заявил об отмене концерта Ани Лорак по требованию украинской диаспоры в Турции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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