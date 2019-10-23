В России после лесных пожаров высадили 30 млн саженцев

В среду, 23 октября, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин высадил в сочинском парке «Южные культуры» 30-миллионный саженец в рамках кампании «Сохраним лес». Также глава ведомства подвел итоги общенационального экологического марафона. Деревья высаживали и участники саммита «Россия – Африка», в том числе несколько глав государств.

Минувшим летом в Сибири и на Дальнем Востоке произошли масштабные лесные пожары, от огня пострадали значительные площади в отдалённых и труднодоступных районах. Для ликвидации пожаров со стороны Минприроды были предприняты все возможные усилия, в том числе были привлечены силы МЧС и Минобороны. В результате удалось предотвратить проникновение огня в населенные пункты, а также избежать человеческих жертв. Ученые подчеркивают, что лесные пожары - естественное явление для лесной экосистемы во всем мире. Однако из-за деятельности человека пожары становятся все более масштабными.

Ответов на масштабные лесные пожары стала общероссийская кампания «Сохраним лес». Инициаторами выступили Министерство природных ресурсов и экологии России и Федеральное агентство лесного хозяйства.

Миллионы людей, в том числе артисты, общественные деятели и спортсмены, приняли участие в восстановлении лесного фонда. Усилиями неравнодушных граждан по всей стране высадили около 30 миллионов деревьев. Задача по сохранению лесного богатства России и лесовосстановлению закреплена в Национальном проекте "Экология". Документ предусматривает, что в ближайшие пять лет объемы восстановления лесов увеличатся в полтора раза.

