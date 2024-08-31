В России получили убежище более 400 иностранцев из недружественных государств

Свыше 400 граждан недружественных стран, разделяющих духовные и культурные ценности РФ и обратившихся за защитой, получили убежище в России. Об этом заявил пресс-центр МВД.

Как отметили в ведомстве, в России проводится активная работа по оказанию содействия таким иностранным гражданам.

«В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам», — указали в МВД.

Большинство из получивших убежище иностранцев прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады.

Ранее журналист и финансовый аналитик из Италии Анджело Джулиано попросил предоставить ему убежище в России, гневно отреагировав на церемонию открытия Олимпиады в Париже.

