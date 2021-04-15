В России подтвердили 8944 новых случая COVID-19 за сутки
В минувшие сутки в России зарегистрировали 8 944 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ подтвердили 4 675 153 случая заражения.
При этом 10 225 россиян вылечились от инфекции за минувшие 24 часа, общее число выздоровевших жителей страны достигло 4 301 448. Под медицинским наблюдением остаются 507 962 человека.
По данным оперштаба, в последние сутки подтверждено 398 летальных исходов от COVID-19. С начала пандемии медики зафиксировало 104 398 смертей от коронавирусной инфекции.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2455), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (565), отмечает «Свободная пресса».
Накануне в России подтвердили 8 326 случаев заболевания, напоминает RT.
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Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
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