В России подтвердили 8944 новых случая COVID-19 за сутки

В минувшие сутки в России зарегистрировали 8 944 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ подтвердили 4 675 153 случая заражения.

При этом 10 225 россиян вылечились от инфекции за минувшие 24 часа, общее число выздоровевших жителей страны достигло 4 301 448. Под медицинским наблюдением остаются 507 962 человека.

По данным оперштаба, в последние сутки подтверждено 398 летальных исходов от COVID-19. С начала пандемии медики зафиксировало 104 398 смертей от коронавирусной инфекции.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2455), Санкт-Петербурге (719) и Московской области (565), отмечает «Свободная пресса».

Накануне в России подтвердили 8 326 случаев заболевания, напоминает RT.

