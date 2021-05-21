В России подтвердили 8 937 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России подтвердили 8 937 случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В сообщении отмечается, что за последние 24 часа выздоровели 9 350 человек, умерли 389 пациентов.

Больше всего новых заражений COVID-19 за сутки выявлено в Москве (2 954), Санкт-Петербурге (815) и Московской области (753).

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 4 983 845 случаев коронавируса, 4 601 120 человек (92,32%) выздоровели, скончались 117 739 пациентов.

Накануне в России зарегистрировали 9 232 заболевших COVID-19, сообщает RT.

