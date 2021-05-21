В России подтвердили 8 937 случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России подтвердили 8 937 случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В сообщении отмечается, что за последние 24 часа выздоровели 9 350 человек, умерли 389 пациентов.
Больше всего новых заражений COVID-19 за сутки выявлено в Москве (2 954), Санкт-Петербурге (815) и Московской области (753).
Всего с начала пандемии в России зафиксировали 4 983 845 случаев коронавируса, 4 601 120 человек (92,32%) выздоровели, скончались 117 739 пациентов.
Накануне в России зарегистрировали 9 232 заболевших COVID-19, сообщает RT.
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Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
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