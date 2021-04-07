В РФ подтвердили 8 294 случая коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили 8 294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране подтвердили 8 328 заражений, отмечает RT.
Общее число россиян, заболевших с начала пандемии коронавируса, достигло 4 606 162.
При этом 9 445 пациентов вылечились от COVID-19 за последние 24 часа. Всего в стране зафиксировано 4 229 480 случаев выздоровления.
Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки медики зарегистрировали подтверждено 374 смерти от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в РФ подтвердили 101 480 летальных исходов.
Больше всего заражений COVID-19 выявили в Москве (1585), Санкт-Петербурге (705) и Московской области (570), сообщает «Свободная пресса».
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Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
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