В РФ подтвердили 8 294 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 8 294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Днем ранее в стране подтвердили 8 328 заражений, отмечает RT.

Общее число россиян, заболевших с начала пандемии коронавируса, достигло 4 606 162.

При этом 9 445 пациентов вылечились от COVID-19 за последние 24 часа. Всего в стране зафиксировано 4 229 480 случаев выздоровления.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки медики зарегистрировали подтверждено 374 смерти от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в РФ подтвердили 101 480 летальных исходов.

Больше всего заражений COVID-19 выявили в Москве (1585), Санкт-Петербурге (705) и Московской области (570), сообщает «Свободная пресса».

