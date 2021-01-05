В России подтвердили 24 246 новых случаев коронавируса за сутки
5 января 202111:25
За последние сутки в России зарегистрировали 24 246 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что 518 пациентов, заразившихся коронавирусом, скончались.
Общее число заражений с начала пандемии в России составило 3 284 384 человек. Из них 2 662 668 пациентов выздоровели, скончались – 59 506 человек.
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Заразились
3,3 млн+23 351 / сут.
Умерли
58 988+482 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+21 154 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru