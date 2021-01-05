В России подтвердили 24 246 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 24 246 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что 518 пациентов, заразившихся коронавирусом, скончались.

Общее число заражений с начала пандемии в России составило 3 284 384 человек. Из них 2 662 668 пациентов выздоровели, скончались – 59 506 человек.





