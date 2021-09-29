В России подтвердили 22 430 случаев коронавируса за сутки
За сутки в России зарегистрировали 22 430 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне стало известно о 21 559 заболевших, напоминает RT.
Всего с начала пандемии в стране подтвердили 7 487 138 случаев заболевания.
За последние сутки от коронавируса вылечились 18 456 россиян, число выздоровевших достигло 6 653 941.
Кроме того, медики подтвердили 857 смертей от COVID-19 за 24 часа. С начала пандемии в России скончались 206 388 человек.
Лидерами по суточному приросту заражений COVID-19 остаются Москва (3004), Санкт-Петербург (1933) и Московская область (1223), сообщает «Свободная пресса».
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Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
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