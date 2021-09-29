В России подтвердили 22 430 случаев коронавируса за сутки

За сутки в России зарегистрировали 22 430 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне стало известно о 21 559 заболевших, напоминает RT.

Всего с начала пандемии в стране подтвердили 7 487 138 случаев заболевания.

За последние сутки от коронавируса вылечились 18 456 россиян, число выздоровевших достигло 6 653 941.

Кроме того, медики подтвердили 857 смертей от COVID-19 за 24 часа. С начала пандемии в России скончались 206 388 человек.

Лидерами по суточному приросту заражений COVID-19 остаются Москва (3004), Санкт-Петербург (1933) и Московская область (1223), сообщает «Свободная пресса».

