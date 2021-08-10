В России подтвердили 21 378 новых случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 21 378 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Лидерами по суточному приросту случаев заболевания стали Санкт-Петербург (1811), Москва (1639), Московская (1309), Нижегородская (537) и Свердловская (518) области, пишет «Свободная пресса».
Вылечились от COVID-19 за минувшие 24 часа 18 729 россиян. При этом под медицинским наблюдением остаются 1 258 526 человек.
Согласно данным оперштаба, за последние сутки было подтверждено 792 летальных исхода.
Всего с начала пандемии в стране выявили 6 491 288 случаев COVID-19, 5 788 710 человек выздоровели, 166 442 пациента скончались.
Накануне в России зафиксировали о 22 160 случаев заболевания, напоминает RT.
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Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+-5 603 539 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+5,6 млн / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru