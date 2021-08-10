В России подтвердили 21 378 новых случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 21 378 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Лидерами по суточному приросту случаев заболевания стали Санкт-Петербург (1811), Москва (1639), Московская (1309), Нижегородская (537) и Свердловская (518) области, пишет «Свободная пресса».

Вылечились от COVID-19 за минувшие 24 часа 18 729 россиян. При этом под медицинским наблюдением остаются 1 258 526 человек.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки было подтверждено 792 летальных исхода.

Всего с начала пандемии в стране выявили 6 491 288 случаев COVID-19, 5 788 710 человек выздоровели, 166 442 пациента скончались.

Накануне в России зафиксировали о 22 160 случаев заболевания, напоминает RT.

