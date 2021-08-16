В России подтвердили 20 765 случаев коронавируса за сутки

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России составил 20 765, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране выявили 21624 новых заражения, напоминает RT.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве (1489), Санкт-Петербурге (1383) и Подмосковье (1362). Кроме того, в пятерку лидеров по суточному приросту больных вошли Свердловская (529) и Нижегородская (528) области, пишет «Свободная пресса».

Всего в РФ зарегистрировали 6 621 601 случай заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 15 601 россиянин. С начала пандемии в России выздоровели 5 899 917 больных с COVID-19.

При этом за последние сутки было подтверждено 806 летальных исходов от коронавируса, общее число смертей достигло 171 305.

