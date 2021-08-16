В России подтвердили 20 765 случаев коронавируса за сутки
Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России составил 20 765, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране выявили 21624 новых заражения, напоминает RT.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве (1489), Санкт-Петербурге (1383) и Подмосковье (1362). Кроме того, в пятерку лидеров по суточному приросту больных вошли Свердловская (529) и Нижегородская (528) области, пишет «Свободная пресса».
Всего в РФ зарегистрировали 6 621 601 случай заражения коронавирусной инфекцией.
По данным оперштаба, за минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 15 601 россиянин. С начала пандемии в России выздоровели 5 899 917 больных с COVID-19.
При этом за последние сутки было подтверждено 806 летальных исходов от коронавируса, общее число смертей достигло 171 305.
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Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
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