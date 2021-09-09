В России подтвердили 18 380 случаев коронавируса за сутки
В России зафиксировали 18 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране зафиксировали 18 024 новых случая заболевания, напоминает RT.
Лидерами по суточному приросту заражений остаются Москва (1801), Санкт-Петербург (1380) и Московская область (525), отмечает «Свободная пресса». Всего с начала пандемии в России подтвердили 7 084 284 случая COVID-19.
За минувшие сутки от коронавируса вылечились 19 639 пациентов, общее число выздоровевших достигло 6 340 151.
Медики подтвердили 794 смерти от COVID-19 за 24 часа. Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 190 376 летальных исходов.
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Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
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