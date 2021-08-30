В России подтвердили 18 325 случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России составил 18 325, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Лидерами по числу новых случаев заболевания вновь стали Москва (1424), Московская область (858) и Санкт-Петербург (549), пишет «Свободная пресса». Всего с начала пандемии в России подтвердили 6 901 152 случая COVID-19.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 14 180 человек, общее число выздоровевших пациентов достигло 6 162 430.

При этом, по данным оперштаба, в последние 24 часа было зарегистрировано 792 смерти от COVID-19. С начала пандемии в России зафиксировали 182 429 летальных исходов от инфекции.

Днем ранее в РФ подтвердили 19 286 случаев заражения, 16 804 выздоровевших и 797 смертей от COVID-19, напоминает RT.

