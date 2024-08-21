В России подорожал школьный комплект канцелярии

Отмечается, что товары именно из среднего ценового сегмента пользуются повышенным спросом. Канцелярию из эконом и премиум сегментов приобретают в два раза реже, при этом стоимость премиального набора может доходить до 10 340 рублей.

Более 60% участвовавших в опросе школьников заявили, что выбирая канцелярские принадлежности ориентируются на модные тенденции. А 51% учащихся указали, что посредством тетрадей, ручек и прочей канцелярии стараются отразить свой индивидуальный стиль.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от своих подчиненных не допустить необоснованного роста цен в преддверии нового учебного года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

