Опрос: Россияне потратят на подготовку детей к школе в среднем 35 тысяч рублей

Согласно опросу, меньше всего денег уходит на канцелярские принадлежности (10%) и портфели, сумки, пеналы (9%) — 3 308 рублей и 3 240 рублей.

По данным аналитиков «Платформы ОФД», школьный набор в этом году обойдется родителям в среднем в 14,6 тысячи рублей. Туда входят школьная форма, рюкзак, повседневная и спортивная обувь, форма для физкультуры и канцтовары. Эта сумма на 10% больше, чем в прошлом году. Однако конечная сумма зависит от содержания «базового» набора: в зависимости от наполнения она может превышать и 25 тысяч рублей

Сегодня потребности детей выросли, на школьном наборе негде экономить, поэтому в первую очередь страдает дополнительное образование, заявил в связи с этим председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко «Радиоточке НСН».

