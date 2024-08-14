Опрос: Россияне потратят на подготовку детей к школе в среднем 35 тысяч рублей

Россияне планируют потратить на подготовку детей к новому учебному году в среднем 34 752 рубля, говорится в исследовании Газпром Бонуса.

Большая часть расходов приходится на школьную форму и одежду в целом, на эту категории родители собираются потратить 8 700 рублей (четверть школьного бюджета). На обувь россияне закладывают в этом году 4500 рублей, на спортивную форму - почти 4000 рублей (13 и 11%).

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Согласно опросу, меньше всего денег уходит на канцелярские принадлежности (10%) и портфели, сумки, пеналы (9%) — 3 308 рублей и 3 240 рублей.

По данным аналитиков «Платформы ОФД», школьный набор в этом году обойдется родителям в среднем в 14,6 тысячи рублей. Туда входят школьная форма, рюкзак, повседневная и спортивная обувь, форма для физкультуры и канцтовары. Эта сумма на 10% больше, чем в прошлом году. Однако конечная сумма зависит от содержания «базового» набора: в зависимости от наполнения она может превышать и 25 тысяч рублей

Сегодня потребности детей выросли, на школьном наборе негде экономить, поэтому в первую очередь страдает дополнительное образование, заявил в связи с этим председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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