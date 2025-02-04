В России подготовлен проект редакции Основ государственной языковой политики

Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России представил проект редакции Основ государственной языковой политики РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ближайшие дни правительство должно предложить свои поправки и определить список экспертов для включения в рабочую группу, работающую над проектом.