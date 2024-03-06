В России по итогам 2023 года снизился уровень бедности

По данным ведомства, в прошлом году доходы ниже границы бедности были зафиксированы в РФ у 13,5 млн человек. В 2022 году таких россиян было 14,3 млн человек (9,8% от общей численности населения).

В Росстате добавили, что граница бедности по итогам 2023 года составила 14 339 рублей, тогда как в 2022 году она была равна 13 545 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно поставить чёткие цели и добиться того, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, сообщает RT.

