В России по итогам 2023 года снизился уровень бедности

Число россиян с доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года снизилось до 9,3% от общей численности населения. Об этом говорится в материалах Росстата.

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По данным ведомства, в прошлом году доходы ниже границы бедности были зафиксированы в РФ у 13,5 млн человек. В 2022 году таких россиян было 14,3 млн человек (9,8% от общей численности населения).

В Росстате добавили, что граница бедности по итогам 2023 года составила 14 339 рублей, тогда как в 2022 году она была равна 13 545 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно поставить чёткие цели и добиться того, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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