Исследование: Человечеству потребуется 230 лет для победы над бедностью
Для победы над бедностью человечеству потребуется 230 лет, следует из доклада международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.
Уточняется, что пять богатейших людей мира с 2020 года увеличили свое состояние более чем вдвое, получая в среднем по $14 миллионов в час. В то же время около пяти миллиардов человек с 2020 года стали беднее.
«Такое неравенство неслучайно: класс миллиардеров делает все возможное, чтобы корпорации приносили им больше богатства за счет всех остальных», - следует из текста доклада.
В число самых богатых людей мира вошли вошли американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, основатель корпорации интернет-торговли Amazon Джефф Безос, основатель компании - разработчика ПО Oracle Ларри Эллисон и глава корпорации Microsoft Билл Гейтс. Общая стоимость активов их компаний за последние годы превысила $10 триллионов. Как отмечается в исследовании, эта цифра соответствует совокупному ВВП всех стран Африки и Латинской Америки.
Ранее Росстат сообщил о сокращении разницы в уровне дохода самых богатых и самых бедных россиян по итогу 2022. При этом на заработок богатейших граждан страны пришлось 26,7% от общего объема денежных доходов в стране, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru