В России планируют заблокировать еще шесть VPN-сервисов
Роскомнадзор планирует заблокировать на территории России еще шесть VPN-сервисов, сообщили в пресс-службе ведомства.
РКН намерен ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации».
«В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», — подчеркнули в Роскомнадзоре.
В сентябре Роскомнадзор заблокировал 6 VPN-сервисов, напоминает RT. Меры коснулись сервисов Hola VPN, ExpressVPN, NordVPN, Speedify VPN, KeepSolid VPN Unlimited и IPVanish VPN.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru