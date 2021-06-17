Роскомнадзор начал блокировать доступ к VPN-сервисам
Роскомнадзор объявил, что с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN, которые отнесены к угрозам постановлением российского правительства, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что доступ к нарушающим законы РФ VPN-сервисам блокируется в целях «реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту».
В Роскомнадзоре отметили, что вводимые ограничения не затронут российские компании из «белого списка», которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах: в настоящее время в этом перечне более 200 технологических процессов 130 российских организаций.
Ранее в интернете появились данные 20 миллионов пользователей, использующих VPN-сервисы, сообщает Ura.ru. Это электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, а также данные о моделях смартфонов.
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