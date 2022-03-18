В России планируют ввести рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ

По данным источника, правительство собирается поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную проверку счетчиков, вышедших из срока годности, и за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг для управляющих компаний и граждан.

Перечисленные меры могут утвердить уже до 28 марта.