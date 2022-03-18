В России планируют ввести рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ
18 марта 202210:51
Правительство России планирует ввести рассрочку на установку счетчиков ЖКХ. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что эта мера направлена на поддержку бизнеса и граждан.
По данным источника, правительство собирается поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную проверку счетчиков, вышедших из срока годности, и за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг для управляющих компаний и граждан.
Перечисленные меры могут утвердить уже до 28 марта.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru