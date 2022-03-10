В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от уплаты ЖКХ

По словам зампредседателя комитета Светланы Разворотневой, депутаты разработали ряд мер поддержки россиян и бизнеса в кризисный период. Так, предлагается предоставлять многодетным семьям субсидии в размере 100% платы за ЖКУ, пишет РИА ФАН. Также депутаты выступают за отмену комиссию банков при оплате этих услуг и ее ограничение до 0,1% для управляющих компаний, отмечает Ura.ru.

Парламентарии уже направили инициативы в Минстрой. В ближайшее время эти предложения представят в правительстве.

Кроме того, депутаты выступают за введение субсидий на оплату ЖКУ для семей с безработными, а также предлагают изменить способ расчета пени, отвязав его от ключевой ставки Центробанка.

