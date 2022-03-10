В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от уплаты ЖКХ

Российские многодетные семьи могут освободить от уплаты жилищно-коммунальных услуг, а гражданам старше 65 лет — субсидировать 70% стоимости ЖКУ. С такими инициативами выступили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, пишут «Известия».

Депутаты от ЛДПР предложили заморозить цены на услуги ЖКХ до конца 2022 года

По словам зампредседателя комитета Светланы Разворотневой, депутаты разработали ряд мер поддержки россиян и бизнеса в кризисный период. Так, предлагается предоставлять многодетным семьям субсидии в размере 100% платы за ЖКУ, пишет РИА ФАН. Также депутаты выступают за отмену комиссию банков при оплате этих услуг и ее ограничение до 0,1% для управляющих компаний, отмечает Ura.ru.

Парламентарии уже направили инициативы в Минстрой. В ближайшее время эти предложения представят в правительстве.

Кроме того, депутаты выступают за введение субсидий на оплату ЖКУ для семей с безработными, а также предлагают изменить способ расчета пени, отвязав его от ключевой ставки Центробанка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЖКХ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры