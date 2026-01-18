В России планируют уточнить требования к земельным участкам
Власти России планируют в этом году уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы СНТ, а также упростить процедуру оформления прав на общее имущество. Об этом сообщают РИА Новости.
Соответствующие изменения в закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» подготовит Росреестр. Проект планируют представить в правительство в марте, а в Госдуму - в ноябре.
Одно из ключевых нововведений затронет правила включения земельных участков в границы СНТ. Сейчас в границы вновь создаваемого товарищества запрещено включать участки, принадлежащие лицам, не являющимся его учредителями (за исключением земель государственной и муниципальной собственности). Согласно проекту, это правило сохранится для вновь образуемых СНТ, однако для уже существующих товариществ такие участки смогут быть включены в границы при наличии письменного согласия их собственников.
Ещё одно важное новшество - упрощение оформления общей долевой собственности на имущество общего пользования (дороги, площадки, коммуникации). Право собственности будет возникать автоматически после постановки объекта на кадастровый учёт в Росреестре.
Изменения также облегчат передачу общего имущества в пользование ресурсоснабжающим организациям, в том числе в рамках социальной газификации СНТ.
С 1 сентября 2025 года в российских СНТ полностью запретили предпринимательскую деятельность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
