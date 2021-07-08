В России планируют создать реестр бездомных

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», разработать соответствующие критерии и порядок ведения реестра таких граждан, следует из протокола заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Отмечается, что необходимо разработать комплексные меры для профилактики бездомности и осуществления помощи гражданам без определенного места жительства.

Также Голикова обратилась к Минстрою и Минфину с поручением рассмотреть возможность ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья.

Вице-премьер заявила и о необходимости проработать вопросы получения гражданами без определенного места жительства медицинской помощи.

Ранее с инициативой создать единый реестр бездомных людей выступил координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов в ходе заседания рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ). По его словам, это поможет оказывать таким гражданам системную медицинскую помощь и возвращать их в общество.

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Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Татьяна Голикова
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