В России планируют создать реестр бездомных
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», разработать соответствующие критерии и порядок ведения реестра таких граждан, следует из протокола заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.
Отмечается, что необходимо разработать комплексные меры для профилактики бездомности и осуществления помощи гражданам без определенного места жительства.
Также Голикова обратилась к Минстрою и Минфину с поручением рассмотреть возможность ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья.
Вице-премьер заявила и о необходимости проработать вопросы получения гражданами без определенного места жительства медицинской помощи.
Ранее с инициативой создать единый реестр бездомных людей выступил координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов в ходе заседания рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ). По его словам, это поможет оказывать таким гражданам системную медицинскую помощь и возвращать их в общество.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- В России планируют создать реестр бездомных
- Лавров заявил о «нервной реакции» Японии на развитие Курильских островов
- Украина получит «москитный флот» от США и Великобритании
- Треть жителей Орла осталась без воды из-за аварии на магистральном водопроводе
- Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна
- Рогозин рассказал, когда к МКС запустят модуль «Наука»
- Транспортно-десантный корабль США Yuma направился в Черное море
- Температура в Москве впервые в июле превысит +30
- Треть россиян приветствуют брак по расчету
- В Хошимине введут двухнедельный локдаун
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru