В России планируют штрафовать YouTube и Instagram за неудаление информации

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский предложили прописать в российском законодательстве штрафы для сайтов за отказ удалить информацию.

Таким образом они хотят устранить существующую, по их мнению, правовую неопределённость: провайдеры и владельцы сайтов обязаны удалять запрещённый в РФ контент, но ответственность за отказ сделать это не предусмотрена.

Как передаёт РИА Новости, Хинштейн и Боярский считают возможным штрафовать за подобное нарушение на сумму до 4 миллионов рублей. Эту санкцию они хотят распространить, в частности, на видеосервис YouTube, соцсети Twitter, Instagram и Facebook.

Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Максимальный штраф, прописанный в нём, до 15 миллионов рублей - для юридических лиц при повторном отказе удалять экстремистские материалы, детскую порнографию или контент, посвященный изготовлению и употреблению наркотиков, отмечает Ura.ru.


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Фото: РИА Новости
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