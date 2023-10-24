В России планируют полностью отключить сети 3G
Директор департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры РФ Дмитрий Тур заявил, что на 2027-2030 годы в России запланировано полное отключение сетей мобильной связи третьего поколения (3G), сообщает ТАСС.
Он сослался на план решений Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), отметив, что отключение предусмотрено планом по перспективному использованию радиоэлектронных средств (РЭС), который уже был одобрен.
«Разработано постановление, которое внесено в правительство. Я думаю, что до конца года оно будет принято», - указал Тур.
Он добавил, что в документе прекращение работы фиксированного беспроводного доступа в интернет в крупных городах, запланировано на 2025 год, а отключение сетей 3G - на 2027-й.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости интенсивного перехода на сети связи новых поколений, не останавливаясь на оказании мобильных услуг в стандарте LTE, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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