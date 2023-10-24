В России планируют полностью отключить сети 3G

Директор департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры РФ Дмитрий Тур заявил, что на 2027-2030 годы в России запланировано полное отключение сетей мобильной связи третьего поколения (3G), сообщает ТАСС.

Почти 400 населенных пунктов Приангарья отключены от света из-за шторма

Он сослался на план решений Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), отметив, что отключение предусмотрено планом по перспективному использованию радиоэлектронных средств (РЭС), который уже был одобрен.

«Разработано постановление, которое внесено в правительство. Я думаю, что до конца года оно будет принято», - указал Тур.

Он добавил, что в документе прекращение работы фиксированного беспроводного доступа в интернет в крупных городах, запланировано на 2025 год, а отключение сетей 3G - на 2027-й.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости интенсивного перехода на сети связи новых поколений, не останавливаясь на оказании мобильных услуг в стандарте LTE, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:РоссияМобильные ОператорыИнтернетМобильная Связь

Горячие новости

Все новости

партнеры