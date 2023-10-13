Почти 400 населенных пунктов Приангарья отключены от света из-за шторма

Электроснабжение 386 населенных пунктов Иркутской области в семи районах централизовано отключено в предупредительных целях в связи со шквалистым ветром. Об этом информирует региональный главк МЧС.

В пятницу наиболее сильные порывы ветра были зарегистрированы в Зиминском районе - до 25 метров в секунду. В связи с непогодой развернут оперативный штаб в Главном управлении МЧС.

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Согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью и утром в субботу ожидается осложнение погодных условий. Порывы ветра в отдельных районах Иркутской области усилятся до 27 м/с. На Байкале прогнозируется ураган - до 45 м/с.

Кроме того, ожидаются пылевые бури. В северных районах сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах снежный накат.

Между тем, жителей столичного региона в предстоящие выходные ждут «сумасшедшие температуры», рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В воскресенье ожидается до +16 °C, что выше нормы на 5-6 градусов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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