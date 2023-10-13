Почти 400 населенных пунктов Приангарья отключены от света из-за шторма
Электроснабжение 386 населенных пунктов Иркутской области в семи районах централизовано отключено в предупредительных целях в связи со шквалистым ветром. Об этом информирует региональный главк МЧС.
В пятницу наиболее сильные порывы ветра были зарегистрированы в Зиминском районе - до 25 метров в секунду. В связи с непогодой развернут оперативный штаб в Главном управлении МЧС.
Согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью и утром в субботу ожидается осложнение погодных условий. Порывы ветра в отдельных районах Иркутской области усилятся до 27 м/с. На Байкале прогнозируется ураган - до 45 м/с.
Кроме того, ожидаются пылевые бури. В северных районах сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах снежный накат.
Между тем, жителей столичного региона в предстоящие выходные ждут «сумасшедшие температуры», рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В воскресенье ожидается до +16 °C, что выше нормы на 5-6 градусов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти 400 населенных пунктов Приангарья отключены от света из-за шторма
- «Сообразили на троих»: Путин рассказал, с кем обедал в день рождения
- Путин рассказал, когда поедет в Армению
- Суд приговорил к 16 годам колонии экс-моряка ВМФ РФ за госизмену
- Диетолог рассказала, полезны ли сырые яйца
- Человек впал в кому на американских горках в Москве
- Россиянин Рублёв вышел в полуфинал турнира АТР Masters в Шанхае
- Путин: Курс рубля к доллару не связан с проблемами в экономике России
- Школа в Курской области повреждена при обстреле ВСУ
- Путин: российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru