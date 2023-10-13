Почти 400 населенных пунктов Приангарья отключены от света из-за шторма

Электроснабжение 386 населенных пунктов Иркутской области в семи районах централизовано отключено в предупредительных целях в связи со шквалистым ветром. Об этом информирует региональный главк МЧС.

В пятницу наиболее сильные порывы ветра были зарегистрированы в Зиминском районе - до 25 метров в секунду. В связи с непогодой развернут оперативный штаб в Главном управлении МЧС.