В России планируют открыть академию шаманов

Летом 2024 года в Туве планируется открыть Международную академию шаманизма. Как пишет «Комсомольская правда», в ней можно будет освоить теорию и получить ряд практических шаманских знаний.

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Уточняется, что интерес к обучению проявляют не только россияне, но и иностранцы, однако первый набор учащихся будет небольшим – всего 10 человек.

Верховный шаман России Саяна Пухальская заявила, что для туристов будут организованы мастер-классы, в рамках которых они узнают историю шаманизма и познакомятся с обрядами и гаданиями.

Ранее на третьем Всероссийском съезде шаманов в Кызыле было принято решение обратиться к правительству РФ с просьбой признать шаманизм традиционной религией России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Ksenia Trizna
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