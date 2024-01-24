В России планируют открыть академию шаманов
Летом 2024 года в Туве планируется открыть Международную академию шаманизма. Как пишет «Комсомольская правда», в ней можно будет освоить теорию и получить ряд практических шаманских знаний.
Уточняется, что интерес к обучению проявляют не только россияне, но и иностранцы, однако первый набор учащихся будет небольшим – всего 10 человек.
Верховный шаман России Саяна Пухальская заявила, что для туристов будут организованы мастер-классы, в рамках которых они узнают историю шаманизма и познакомятся с обрядами и гаданиями.
Ранее на третьем Всероссийском съезде шаманов в Кызыле было принято решение обратиться к правительству РФ с просьбой признать шаманизм традиционной религией России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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