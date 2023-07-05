В России пересчитают выплаты военным пенсионерам в случае участия в СВО

Пенсионеры из силовых структур, заключившие контракт на военную службу, в том числе в зоне специальной военной операции, смогут получить пенсию в большем размере. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

В России увеличится размер социальных пенсий

Как отметили в кабмине, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

«Отдельные категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы ... после окончания этой службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа», — указали в пресс-службе.

По завершении службы по контракту или мобилизации таким пенсионерам могут назначить выплаты в большем размере с учетом выслуги и общего стажа. Для перерасчета потребуется подать рапорт в свое ведомство.

Изменения коснутся пенсионеров из числа военных, пожарных, следователей, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной службы исполнения наказаний.

Между тем Минтруд предложил повышать пенсии россиянам дважды в год в течение двух лет. Ожидается, что выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января 2024 года на 5,3%, в феврале 2025 и 2026 года — на 4%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПенсионерыПенсииМихаил МишустинПравительство России

Горячие новости

Все новости

партнеры