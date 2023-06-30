В России увеличится размер социальных пенсий

К 2026 году размер социальных пенсий в России увеличится практически до 15 тысяч рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Отмечается, что с 2025 года пенсии неработающих пенсионеров будут индексироваться дважды в год. Так в следующем году размер пенсий увеличится на 4%, в 2025 году — на 8%, в 2026 году — на 8,4%. К этому времени выплата вырастет до 14 955 рублей.

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Ранее Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Программа будет запущена с 1 января 2024 года, и будет полностью добровольной. Для ее участия нужно будет заключить договор с НПФ. Использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Рядовому пенсионеру нет смысла вкладываться в долгосрочные проекты, потому что ему важны текущие доходы, заявил в связи с этим «Радиоточке НСН» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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