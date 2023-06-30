В России увеличится размер социальных пенсий
К 2026 году размер социальных пенсий в России увеличится практически до 15 тысяч рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
Отмечается, что с 2025 года пенсии неработающих пенсионеров будут индексироваться дважды в год. Так в следующем году размер пенсий увеличится на 4%, в 2025 году — на 8%, в 2026 году — на 8,4%. К этому времени выплата вырастет до 14 955 рублей.
Ранее Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Программа будет запущена с 1 января 2024 года, и будет полностью добровольной. Для ее участия нужно будет заключить договор с НПФ. Использовать сбережения как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Рядовому пенсионеру нет смысла вкладываться в долгосрочные проекты, потому что ему важны текущие доходы, заявил в связи с этим «Радиоточке НСН» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уровень безработицы в России в мае снизился до рекордных 3,2%
- Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе из-за беспорядков во Франции
- Лавров: Россия готова рассмотреть предложения Финляндии по возобновлению связей
- МЧС предупредило москвичей о грозе с порывистым ветром в пятницу
- Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС
- Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане
- Минфин: Налоговые сборы с состоятельных россиян превысили 1 трлн рублей
- В Турции назвали низкими шансы Швеции на вступление в НАТО
- Центробанк не увидел рисков для финстабильности в текущем ослаблении рубля
- Tinder перестал работать в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru