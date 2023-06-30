В России увеличится размер социальных пенсий

К 2026 году размер социальных пенсий в России увеличится практически до 15 тысяч рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.



Отмечается, что с 2025 года пенсии неработающих пенсионеров будут индексироваться дважды в год. Так в следующем году размер пенсий увеличится на 4%, в 2025 году — на 8%, в 2026 году — на 8,4%. К этому времени выплата вырастет до 14 955 рублей.