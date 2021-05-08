В России перед салютом состоится акция «Свет Победы»

В российских городах 9 мая в 21:50 состоится акция «Свет Победы», сообщают ее организаторы и предлагают желающих присоединиться к мероприятию.

«Мы очень хотим, чтобы в этом году акция стала по-настоящему народной, и осталась с нами на долгие годы, как важная традиция для всей страны», - отмечают организаторы.

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Для участия в мероприятии предлагается 9 мая в 21:50 выключить свет в квартире, подойти к окну или выйти на балкон, посигналить фонариком и снять соответствующее видео. Ролик выложить в Инстаграм, ТикТок и другие соцсети с хэштегом #СветПобеды. Принять участие в акции можно, находясь в любом месте - на улице, в парке или кафе. Для этого просто потребуется включить фонарик, вспышку от телефона или зажечь свечу ровно в 21:50 9 мая.

Ровно в 22:00 во всех крупных городах России состоится праздничный салют, напоминают организаторы. Они выражают желание своей акцией почтить память героев и дать людям, как важен этот праздник для нашей страны.

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ТЕГИ:9 Мая9 маяАкцияПобеда
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