В России перед салютом состоится акция «Свет Победы»

Для участия в мероприятии предлагается 9 мая в 21:50 выключить свет в квартире, подойти к окну или выйти на балкон, посигналить фонариком и снять соответствующее видео. Ролик выложить в Инстаграм, ТикТок и другие соцсети с хэштегом #СветПобеды. Принять участие в акции можно, находясь в любом месте - на улице, в парке или кафе. Для этого просто потребуется включить фонарик, вспышку от телефона или зажечь свечу ровно в 21:50 9 мая.

Ровно в 22:00 во всех крупных городах России состоится праздничный салют, напоминают организаторы. Они выражают желание своей акцией почтить память героев и дать людям, как важен этот праздник для нашей страны.

