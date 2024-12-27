Отзыв около 20 тысяч автомобилей Kaiyi объявили в России

Компания «Каи Рус», которая является официальным представителем китайской марки Kaiyi на российском рынке, объявила об отзыве почти 20 тысяч автомобилей бренда. Об этом сообщает Росстандарт.

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Под отзыв попали 1 405 экземпляров модели Kaiyi X7, 4 799 автомобилей Kaiyi X3 и 13 548 штук Kaiyi E5. Речь идёт о легковушках, реализованных в период с 2023 по 2024 годы.

Отмечается, что отзывная кампания связана с необходимостью плановой установки блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб.

Работы будут проводится бесплатно для владельцев, которых письмом или по телефону оповестит официальный представитель марки.

Ранее Росстандарт объявил об отзыве в России более 31 тысячи автомобилей марки Skoda, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
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