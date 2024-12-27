Отзыв около 20 тысяч автомобилей Kaiyi объявили в России
Компания «Каи Рус», которая является официальным представителем китайской марки Kaiyi на российском рынке, объявила об отзыве почти 20 тысяч автомобилей бренда. Об этом сообщает Росстандарт.
Под отзыв попали 1 405 экземпляров модели Kaiyi X7, 4 799 автомобилей Kaiyi X3 и 13 548 штук Kaiyi E5. Речь идёт о легковушках, реализованных в период с 2023 по 2024 годы.
Отмечается, что отзывная кампания связана с необходимостью плановой установки блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб.
Работы будут проводится бесплатно для владельцев, которых письмом или по телефону оповестит официальный представитель марки.
Ранее Росстандарт объявил об отзыве в России более 31 тысячи автомобилей марки Skoda, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канцлер Германии Шольц заявил о желании повторно поговорить с Путиным
- Митрополита Илариона освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией
- «Дом дракона» стал самым скачиваемым проектом на пиратских сайтах
- Отзыв около 20 тысяч автомобилей Kaiyi объявили в России
- Москвичей попросили воздержаться от использования пиротехники в Новый год
- В Чечне объявили 28 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау
- СК: Более 6 тысяч уголовных дел возбуждено в Донбассе за преступления Киева с 2014 года
- При столкновении автобуса с грузовиком в Приангарье погибли двое, шестеро ранены
- Депутат Лантратова призвала школьников читать на каникулах не меньше часа в день
- Новые власти Сирии заявили о намерении оставить в стране российские базы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru