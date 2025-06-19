Если Израиль при участии США обстрелами попадет в хранилища Ирана, связанные с радиоактивными отходами, то произойдет загрязнение территории, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Район вокруг одного из крупнейших иранских ядерных объектов - завода по производству тяжелой воды в Араке - подвергся атаке Израиля, сообщило агентство Mehr. По его информации, рисков радиоактивного загрязнения нет, оборудование вывезли заранее. Кроме того, стало известно об ударе Израиля по району тяжеловодного реактора в городе Хондаб на западе Ирана.

Кузнецов отметил, что при продолжении бомбардировок ядерных объектов риски загрязнения велики.