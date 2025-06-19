В России оценили степень радиоактивного загрязнения от удара США по Ирану

Экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в эфире НСН напомнил, что у Израиля уже есть опыт ударов по ядерным объектам, ему за это ничего не будет. 

Если Израиль при участии США обстрелами попадет в хранилища Ирана, связанные с радиоактивными отходами, то произойдет загрязнение территории, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Район вокруг одного из крупнейших иранских ядерных объектов - завода по производству тяжелой воды в Араке - подвергся атаке Израиля, сообщило агентство Mehr. По его информации, рисков радиоактивного загрязнения нет, оборудование вывезли заранее. Кроме того, стало известно об ударе Израиля по району тяжеловодного реактора в городе Хондаб на западе Ирана.

Кузнецов отметил, что при продолжении бомбардировок ядерных объектов риски загрязнения велики.

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«У Израиля есть опыт бомбежки ядерных объектов. Им показалось, что в Ираке создают ядерное оружие, они отбомбили ядерные центры. Там реактор был даже не под землей. Чем это закончилось? Слава Богу, что радиоактивного загрязнения в Ираке не было, потому что вывезли топливо заранее. Но Израилю за это кто-то по носу дал? Нет. Они думают, что можно шутить с этим. Также Израиль считает, что может молчать о своей ядерной программе. Если Израиль получит от США глубинные бомбы, которые проникают до 60 метров, они могут разбомбить комплексы в Иране. Если они попадут в хранилища, связанные с радиоактивными отходами, загрязнение территории точно будет. Это будет не Чернобыль, не Фукусима, но загрязнение», - предупредил он.

Он отметил, что Франция помогает Израилю развивать свой ядерный потенциал.

«Ядерная программа Израиля началась в 1967, когда они просто захватили французский рудовоз с урановой рудой с разрешения Парижа. Они не признали это, а им даже никто ничего за это не сделал. Все сошло с рук. Франция и сегодня поставляет ядерные технологии в Израиль», - добавил собеседник НСН.

Израиль может получить от США противобункерные бомбы на фоне обострения конфликта с Ираном, пишет Axios. Они необходимы для уничтожения подземного объекта по обогащению урана в Фордо.

Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН заявил, что бомбы могут быть применены уже через неделю.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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