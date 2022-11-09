В России оценили роль лесов в углеродном регулировании
Специалисты оценили роль российских лесов в углеродном регулировании в докладе на тему «Трансграничное углеродное регулирование и леса России: от ожиданий и мифов к реализации интересов». Так, эксперты в области климата и естественных наук Евгений Шварц, Андрей Птичников, Алексей Кокорин и Александр Кренке рассказали о потенциале лесного массива России, объяснили его роль в сохранении климата.
В конце 2020 года страны ЕС, Канада, Норвегия, США, Швейцария, Япония заявили о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Аргентина, Бразилия, Казахстан, Китай, Мексика, Россия, Южная Корея и ряд других крупных развивающихся государств планируют прийти к аналогичному результату к 2060 году.
Достичь цели планируется в основном за счет снижения выбросов парниковых газов — прежде всего СО2 от сжигания ископаемого топлива. Также важная роль отводится поглощению углеводорода из атмосферы лесами (имеются в виду только управляемые леса) или другими наземными экосистемами. Риски авторы доклада видят в иллюзии того, что при учете и увеличении роли лесов на территории России задачи по уменьшению эмиссии парниковых газов отойдут на второй план как для экологической политики, так и для крупных компаний.
Принятый 2 июля 2021 года ФЗ-296 «Об ограничении выбросов парниковых газов» дает возможность реализовывать национальные климатические проекты как по международным, так и по национальным стандартам.
При этом авторы доклада считают, что для России международные проекты пока не имеют большого значения, и выступают за развитие национальной системы торговли квотами, что уже происходит.
Так, 1 сентября 2022 года был запущен Реестр углеродных единиц Российской Федерации. 26 сентября ООО «ДальЭнергоИнвест» уже продало 20 единиц по тысяче рублей за каждую. Что касается самого трансграничного углеродного регулирования (ТУР; Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), то в текущей реальности судить о нем сложно. Авторы доклада рассуждают об экспорте со странами ЕС, который в настоящее время осложнен.
Следует отметить, что правительство РФ планирует увеличить инвестиции в снижение выбросов парниковых газов до 1% ВВП в 2022–2030 годах и до 1,5–2% ВВП — в 2031–2050-м. Среди мероприятий по декарбонизации — поддержка низко- и безуглеродных технологий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие «зеленого» финансирования.
Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/news/eksperty-ocenili-rol-rossiyskih-lesov-v-uglerodnom-regulirovanii
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