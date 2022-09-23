Toyota подтвердила прекращение производства автомобилей в России

Компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей на своём заводе в Санкт-Петербурге.

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В пресс-службе японского автороизводителя сообщили, что решение закрыть предприятие было принято «из-за серьёзных нарушений в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей».

«Мы хотим поблагодарить наших сотрудников за их труд и лояльность. В знак признания их весомого вклада в развитие компании мы предлагаем сотрудникам поддержку, включая помощь в дальнейшем трудоустройстве, обучении и повышенные выплаты», - говорится в заявлении марки.

В компании также отметили, что послепродажное обслуживание клиентов Toyota и Lexus в России будет сохранено.

Ранее АвтоВАЗ принял решение об окончательном снятии с производства своего кроссовера Lada Xray в связи с высокой долей компонентов зарубежного производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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