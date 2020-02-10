В России отменяют СНИЛС при новых правилах регистрации в пенсионной системе

Новые способы регистрации в системе пенсионного страхования станут доступны для граждан Российской Федерации с 11 февраля. Такое постановление принял правление Пенсионного фонда России. При первом трудоустройстве гражданин сможет выбрать способ регистрации: через ПФ, посредством МФЦ, а также по месту трудовой деятельности – написав заявление работодателю, информирует «Парламентская газета».

ПФР утвердил также новые формы документов, которые потребуются для регистрации россиян в пенсионной системе. В их числе персональные анкеты, заявления об изменении данных и другие. Всё можно заполнить как письменно, так и в электронном варианте, передает Ura.ru.

Изменения также коснутся и способа передачи информации. Отныне работодатель сможет предоставить данные сотрудника в виде электронных форм. Кроме того, упраздняются карточки обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Новые не будут оформляться за ненадобностью. Все данные теперь доступны в электронном виде.

