В России отменили обязательность техосмотра автомобилей

В России регулярный техосмотр личных автомобилей стал добровольной процедурой. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Данный закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации в конце декабря. От техосмотра освобождаются легковой автотранспорт и мотоциклы, которые используются их владельцами только для личных целей.

Техосмотр обязаны будут проходить автомобили, использующиеся для перевозки людей. Также процедура останется обязательной при продаже автомобилей старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:АвтомобилистыТехосмотр
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