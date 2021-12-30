В России отменили обязательность техосмотра автомобилей

Данный закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации в конце декабря. От техосмотра освобождаются легковой автотранспорт и мотоциклы, которые используются их владельцами только для личных целей.



Техосмотр обязаны будут проходить автомобили, использующиеся для перевозки людей. Также процедура останется обязательной при продаже автомобилей старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию.

