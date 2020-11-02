В России от гриппа привились более 48 млн человек

Прививку от гриппа в России сделали более 48,4 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Там подчеркнули, что почти 14 миллионов из тех, кто вакцинировался – это дети.

Также известно, что за счет работодателей в стране было привито более 1,1 млн сотрудников.