В России от гриппа привились более 48 млн человек

Прививку от гриппа в России сделали более 48,4 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Там подчеркнули, что почти 14 миллионов из тех, кто вакцинировался – это дети.

Также известно, что за счет работодателей в стране было привито более 1,1 млн сотрудников.

«Смешать, но не взбалтывать». Фоменко об объединенной вакцине от гриппа и COVID-19

Между тем, в конце октября стало известно, что новосибирский центр «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа, об этом пишет РИА Новости.

А первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

При этом, глава государства не исключил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться в конце текущего года, напоминает РИА ФАН.


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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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